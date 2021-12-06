ВОЗ заявила об отсутствии смертей от «омикрона»

Новый штамм COVID-19 «омикрон», обнаруженный в десятках стран, пока не стал причиной ни одной смерти. По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, степень заразности данного штамма ещё предстоит изучить, сообщает AFP.

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Для определения степени заразности штамма нужно ещё несколько недель, считают в ВОЗ. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, назвал также необходимым узнать, вызывает ли «омикрон» более тяжёлое течение болезни.

Мы намерены получить ответы, которые нужны всем, — отметил чиновник.