Рогозин показал «двустороннюю» версию ракеты «Союз»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал фото «двусторонней» ракеты-носителя «Союз».

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Он разместил в своем в своем Telegram-канале снимок установленной на стартовом столе космодрома Куру «Союза-СТ-Б» со спутниками Galileo. Из-за зеркального отражения во влажных плитах площадки изображение получилось симметричным, будто вторая ракета смотрит вглубь земли.

«Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету – специально для запуска с другой стороны Земли», – пошутил Рогозин в подписи к фото.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Напомним, пуск «Союза» с космодрома Куру трижды переносили. Причиной первого переноса, как сообщал Роскосмос, стал «ветер на высотах». После этого Франция попросила Роскосмос отложить пуск из-за «неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации». В третий раз старт перенесли из-за молний.