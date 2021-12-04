Когда начнется вымирание человечества

Человечество встало на путь вымирания. Уже к 2100 году численность мирового населения может уменьшиться из-за низкого качества спермы, городских стрессов, загрязнения окружающей среды и «долга исчезновения». Об этом в колонке для Scientific American написал Генри Джи - палеонтолог, эволюционный биолог и редактор журнала Nature.

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«Хотя численность населения все еще увеличивается, темпы прироста снизились вдвое с 1968 года. Текущие прогнозы численности населения разнятся. Но общее мнение таково, что где-то в середине века он выйдет на пик и начнет резко падать. Уже к 2100 году численность мирового населения может быть меньше, чем сейчас», - написал Джи.

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По его словам, в большинстве стран уровень рождаемости сейчас намного ниже уровня смертности. В некоторых государствах население скоро сократится наполовину.

Летопись окаменелостей указывает, что Homo sapiens существует уже около 315 000 лет. Как вид, люди необычайно одинаковы. У некоторых групп диких шимпанзе генетическая изменчивость больше, чем у всей человеческой популяции. Отсутствие генетической изменчивости никогда не способствует выживанию видов.

Более того, за последние несколько десятилетий качество человеческой спермы резко снизилось, что, возможно, привело к снижению рождаемости. Причины этого кроются в загрязнении и деградации окружающей среды, а также в постоянном стрессе, вызванном «привычкой жить в городских многоквартирных домах практически друг на друге».

Еще одна причина замедления роста населения - экономическая. Политики стремятся к неуклонному экономическому росту, но это невозможно в мире с ограниченными ресурсами. Появляется все больше свидетельств того, что экономическая производительность остановилась или даже снизилась во всем мире за последние 20 лет.

Дополнительным фактором является эмансипация женщин. Теперь они имеют меньше детей и заводят их позже.

Но самая коварная угроза человечеству - это так называемый «долг исчезновения».