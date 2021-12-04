Ученые нашли в штамме «омикрон» сходства с ВИЧ

Ученые США заявили что штамм «Омикрон» старается выглядеть более «человеческим». Он пытается обмануть иммунитет и включает в себя фрагменты других вирусов. Об этом сообщает Reuters.

Исследователи заявили, что «омикрон» приобрел одну из своих мутаций, взяв фрагменты генетического материала от других вирусов, знакомых организму человека.

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«Вставив этот конкретный фрагмент в себя, «омикрон» может выглядеть «более человечным», что поможет ему избежать атак со стороны иммунной системы человека», - заявил исследователь Венки Соундарараджан из Кембриджа.

Это означает, что вирус может передаваться от человека к человеку быстрее и легче, но при этом он вызывает только легкое или бессимптомное заболевание.

Более ранние исследования показали, что два разных вируса в одной и той же человеческой клетке могут взаимодействовать и создавать новые копии, имеющие генетический материал от обоих «родителей».

«Омикрон» также мог унаследовать генетическую последовательность от другого вируса. По словам Саундарараджана, одна и та же генетическая последовательность много раз встречается в коронавирусе HCoV-229, вызывающем простуду у людей, и в вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающем СПИД.

В Южной Африке, где был впервые обнаружен «омикрон», самый высокий в мире уровень распространения ВИЧ, который ослабляет иммунную систему и повышает уязвимость человека к инфекциям, вызываемым вирусами простуды и другими патогенами. По словам Саундарараджана, в этой части мира есть много людей, у которых могла произойти рекомбинация, которая добавила некий набор генов к «омикрону».

«Мы, вероятно, пропустили много поколений рекомбинаций, которые произошли с течением времени и привели к появлению «омикрона», - добавил Саундарараджан.

Исследователи говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить происхождение мутаций «омикрона»