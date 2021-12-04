Вирусолог заявил о пользе штамма «омикрон»

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что штамм «омикрон» может оказаться полезен, поскольку у него небольшая летальность. Об этом сообщает URA.RU.

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По словам Альтштейна, пока нет данных, что «омикрон» вызывает тяжелые заболевания. Однако он обладает довольно высокой заразностью: известны случаи, когда одновременно заражались десятки людей.

«Возможно, если мы понаблюдаем за развитием ситуации, то потом пошире распахнем двери, чтобы побольше „Омикрона“ к нам пришло», - спрогнозировал ученый.

Он не исключил, что «омикрон» окажется «значительно легче «дельты».

«Он будет заражать людей, мы будем иметь легкие заболевания, и никакой коронавирус нам уже не будет страшен. Но пока мы не знаем, будет ли „Омикрон“ иммунизировать против других вариантов» — добавил Альштейн.

Ученые всего мира говорят, что прошло недостаточно времени, чтобы оценить реальный вред от штамма «омикрон». Однако новый вариант вызывает озабоченность у ВОЗ, поскольку в Южной Африке он начал быстро вытеснять все другие штаммы.

В итоге некоторые страны, например, Израиль, решили перестраховаться и закрыть границы.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса.

Другие европейские страны также ограничили авиасообщение с ЮАР.