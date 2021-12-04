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23 минуты назад

Биологи раскрыли неожиданную пользу аллергии в защите от коронавируса

Люди, имеющие аллергию, включая сенную лихорадку, астму и экзему, имеют до 40 процентов меньший риск заражения коронавирусом, результаты исследования опубликованы в журнале Thorax.

Биологи раскрыли пользу аллергии в защите от коронавируса
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look PressMaksim Konstantinov / Global Look Press

Биологи из Лондонского университета королевы Марии изучили данные 16 тысяч взрослых британцев с мая 2020 по февраль 2021 года. Добровольцев попросили раскрыть информацию об их образе жизни — питании, отдыхе, работе, физических данных, таких как вес, рост, различные болезни. В течение исследования COVID-19 был выявлен у трех процентов людей — 446 человек.

Подробный анализ данных позволил выявить механизм защиты: пациенты с атопическими заболеваниями, такими как экзема и дерматит, вызванные аллергенами, а также с сенной лихорадкой или ринитом на 23 процента ниже имели риск заболеть коронавирусом.

Кроме того, больные астмой на 38 реже заражаются коронавирусом, даже при использовании стероидных ингаляторов.

Ученые уточнили, что люди азиатского происхождения или живущие в больших семьях имеют более высокие шансы заразиться COVID-19.

Исследование проводилось до появления вариантов дельта или омикрон. Поэтому неизвестно, защищают ли аллергические реакции от новых штаммов. Соавтор исследования, профессор Адриан Мартино (Adrian Martino) выразил надежду, что исследование будет полезно в профилактике коронавируса.

Ранее эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов рассказали, что аллергические реакции на вакцины от COVID-19 развиваются редко.

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