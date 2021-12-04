В Центре Гамалеи назвали условие для окончания пандемии

Стало известно, может ли новый новая разновидность COVID-19 под названием «омикрон» вызвать новую волну эпидемии к Новому году, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, главного сотрудника Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.
По его мнению, новый штамм не успеет распространиться до начала 2022 года, так как для этого вирусу требуется около полугода. По словам медика, «дельта»-вариант появился осенью 2020 года, но стал широко встречаться в мае-июле 2021 года.
Альтштейн также назвал условие для окончания пандемии: для этого «омикрон» должен облегчить течение коронавируса. «Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"», — считает эксперт.
Сославшись на актуальные данные, сотрудник Центра имени Гамалеи заявил, что в большинстве случаев «омикрон»-штамм не вызывает тяжелое течение коронавируса. Он напомнил, что этот вариант инфекции обладает 32 мутациями в главном белке, что говорит о его нестабильном геноме, который подавляет факторы развития тяжелой болезни.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что запреты на поездки для жителей отдельных государств и регионов в контексте нового штамма коронавируса «омикрон» несправедливы, карательны и неэффективны.