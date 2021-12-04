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42 минуты назад

В Центре Гамалеи назвали условие для окончания пандемии

Стало известно, может ли новый новая разновидность COVID-19 под названием «омикрон» вызвать новую волну эпидемии к Новому году, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, главного сотрудника Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

В Центре Гамалеи назвали условие для окончания пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, новый штамм не успеет распространиться до начала 2022 года, так как для этого вирусу требуется около полугода. По словам медика, «дельта»-вариант появился осенью 2020 года, но стал широко встречаться в мае-июле 2021 года.

Альтштейн также назвал условие для окончания пандемии: для этого «омикрон» должен облегчить течение коронавируса. «Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"», — считает эксперт.

Сославшись на актуальные данные, сотрудник Центра имени Гамалеи заявил, что в большинстве случаев «омикрон»-штамм не вызывает тяжелое течение коронавируса. Он напомнил, что этот вариант инфекции обладает 32 мутациями в главном белке, что говорит о его нестабильном геноме, который подавляет факторы развития тяжелой болезни.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что запреты на поездки для жителей отдельных государств и регионов в контексте нового штамма коронавируса «омикрон» несправедливы, карательны и неэффективны.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Антониу Гутерриш,ООН,ИА Sputnik,
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