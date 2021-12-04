Эпоха дешевого китайского текстиля  закончилась

Сбои поставок из Китая, о которых во всем мире говорят все громче, вызывают массу вопросов. Проблемы принято связывать с нехваткой электроэнергии и отключениями на востоке страны. Но возникает ситуация, когда, как принято говорить, «Китай чихает, а весь мир болеет». Связано ли это только с энергетикой?

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российские бренды одежды и обуви страдают от энергокризиса в Китае. Как пишет Forbes, они заказывают в Китае комплектующие — сырье, ткани, фурнитуру, но именно в России производят конечные товары. Но если раньше система поставок работала как часы, теперь обычным делом стали большие запоздания. И рост цен. Причиной называют в первую очередь энергетический кризис, из-за которого в промцентрах КНР закрываются или сокращаются производства. Свидетельствует гендиректор группы компаний «Русит», занимающейся разработкой и изготовлением текстильных материалов Дмитрий Филиппов:

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Дмитрий Филиппов, гендиректор группы компаний «Русит»: «Сильно подорожало сырье, которое идет оттуда. Они это объясняют проблемами с логистикой, проблемами с энергоносителями, проблемами с пандемией и вообще всякими другими проблемами. В результате где-то на 25-30% в среднем китайское сырье для нас подорожало. Даже большая проблема, что возник достаточно большой дефицит этого сырья: постоянно пытаемся где-то это достать, у кого-то это отобрать. В общем, это создает нездоровую обстановку на рынке».

Средняя стоимость морских контейнерных перевозок с прошлого года также выросла в несколько раз. Проблемы действительно есть. Но значительная их часть не чисто китайская, уверен глава российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев:

Сергей Санакоев, глава российско-китайского аналитического центра: «Больше всего это вызвано мировым логистическим кризисом, который сегодня наблюдается как следствие не столько, наверное, пандемии, сколько борьбы с пандемией и различными мерами локдауна. По всему миру стоят контейнеровозы, стоят корабли, и серьезная напряженная ситуация в логистике. Что касается китайских производителей, мы наблюдаем, что некоторые российские трейдеры или держатели брендов, которые известны и шьют в Китае, связывают свои внутренние кризисные явления с якобы существующими проблемами поставки из Китая».

Большинство жалоб производителей связано не только с замедлением поставок, но и — что еще важнее — именно с ростом цен. Вслед за подорожаниями китайского текстиля некитайские бренды одежды и обуви также начинают повышать ценники. Этот процесс не связан с сиюминутными энергетическими проблемами. Это долгосрочная стратегия Китая, поясняет директор института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов:

Алексей Маслов, директор института Дальнего Востока РАН: «Многие говорили, что сейчас в Китае разворачивается энергетический кризис, из-за этого половина китайской промышленности, которая работала на экспорт, так или иначе начнет падать. На самом деле ситуация сильно сложнее: это просто реструктуризация китайской экономики, которая совпадает и с энергетическим кризисом. По прогнозам именно китайских специалистов, в Китае цены на текстиль и текстильную продукцию возрастут от 30% до 40%. Уже сегодня по выпуску одежды в центральном Китае в провинциях Хэнань и Хэбэй бытовые цены возросли на 20-25%, то есть, конечно, разворачивается неприятная история. Точно такая же история разворачивается и с микрочипами, которые Китай частично закупает в Тайване, а частично выпускает сам. По прогнозам китайских экспертных сообществ, их отпускная стоимость возрастет на 15% как минимум, а возможно, и больше».