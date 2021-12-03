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30 минут назад

Пользователи в России пожаловались на блокировку Tor

Пользователи крупных городов России стали жаловаться на блокировку сети Tor, пишет проект «Роскомсвобода».

Пользователи в России пожаловались на блокировку Tor
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С начала декабря для ряда пользователей Tor оказался недоступен. На работу сервиса жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и ряда других крупных городов России.

В проекте это связывают с недавним предупреждением «Роскомнадзора» о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации, о котором сообщалось на официальном сайте ведомства.

В свою очередь проект OONI, который отслеживает факты интернет-цензуры по всему миру, также зафиксировал проблемы с доступностью Tor.

«Тест OONI Probe Tor не смог выполнить определенные измерения. Это говорит о том, что Tor мог быть заблокирован в этой сети.

Однако возможны ложные срабатывания», - говорится в сообщении сервиса.

Tor - система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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