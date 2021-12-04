Россиянам рассказали о блокировке сервиса Tor

3 декабря в сети появились новости о блокировке сервиса Tor, который позволяет анонимно использовать интернет. Пользователи браузера сообщали о невозможности зайти в сеть тайно. Экс-советник президента России по интернету Герман Клименко в беседе с «Секретом фирмы» предположил, что власти тестируют технологии блокировки любого трафика. С ним согласен и юрист, адвокат Матвей Цзен — по его словам, юридических основ для блокировки пока нет, но это может быть «запрет без объявления запрета».

Фото: Pixabay Pixabay

Накануне пользователи из России массово пожаловались на блокировку сервиса для анонимного сетевого соединения — браузера Tor. Сообщения об этом поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и из других регионов страны. По данным проекта «Роскомсвобода», проблемы с доступом начались с 1 декабря. При этом доступ к Tor блокируют крупные провайдеры и операторы мобильной связи.

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Не стоит смеяться с государства

«Как говорят мои знакомые, действительно, с сетью Tor сейчас проблемы. Те, кто внимательно копался в этой истории, считают, что Роскомнадзор внедряет технические средства по контролю за трафиком. После истории с неудачной блокировкой Telegram, с которой мы все смеялись, это напоминает игру с государством в шашки. Мы много смеялись 10 лет назад с налоговой системы и государство просило налоги платить. Теперь у нас самая совершенная налоговая система благодаря Мишустину. С блокировками в интернете произошло то же самое — государство выучило урок», — рассказал «Секрету» бывший советник президента России по интернету Герман Клименко.

По словам Клименко, сейчас государство начало ставить на сети «железки», которые не требуют согласования с операторами. Рано или поздно Роскомнадзор научится блокировать сервисы и государство сможет ограничивать все виды трафика.

В сентябре 2021 года власти выделили на 2022-2024 год 31 млрд рублей на обеспечение работы «устойчивого Рунета». Хотя в пояснительной записке к проекту бюджета не указано, на что именно будут потрачены эти деньги, эксперты заявили, что они могут пойти на оборудование для блокировки запрещённого контента и ресурсов.

«Раньше говорили, что блокировать Telegram невозможно. Это возможно при грамотной работе программистов и "железа". Мы не знаем мотивов Роскомнадзора, но предполагаем, что так же, как и с Twitter, речь шла о тестировании рабочих механизмов на рабочих основаниях. Насколько я понимаю, они проверяют возможность выполнения любых поручений, которые им поступят», — указал Клименко.

Он отметил, что вопрос о блокировке прежде всего не к Роскомнадзору, а к государству. Можно заблокировать YouTube, и для этого не нужны никакие особые технологии. Точно так же можно заблокировать и TikTok или Facebook. Это вопрос не инструментов, а принятия решений, указал он.

«Когда было принято решение заблокировать Telegram, то облажались. Сейчас, как я понимаю, государство учится блокировать. Стопроцентно нельзя заблокировать ни один ресурс, даже из Китая, применяя какие-то инструменты, можно выходить наружу. Другой вопрос не в том, чтобы полностью победить проституцию или наркоманию, а ввести эти явления под контроль. А вот как применять (блокировки. — Прим. «Секрета») — это больше вопрос не ко мне, а к политикам», — добавил Клименко.

Негласная попытка заблокировать Tor

Юрист и адвокат Матвей Цзен отметил, что Tor — это децентрализованная система, в которой нет юридического лица. Есть просто пользователи браузера, которые по сути поддерживают друг друга.

«Пока никаких юридических оснований для блокировки нет. Я думаю, что юридическое решение формально возможно, но я не думаю, что его вынесут. Скорее всего, мы имеем дело с негласной попыткой воспрепятствовать работе сервиса с использованием оборудования, которое предоставляет концепция развития устойчивого интернета, в том числе и замедления сайтов. Это запрет без объявления запрета. Здесь на руку властям играет децентрализация Tor — нет лица, которое может пожаловаться на блокировку».