Как вашу информацию из соцсетей используют мошенники

Мошенники используют множество методов, а по факту ухищрений и уловок, чтобы обмануть пользователей и украсть деньги или важную информацию. Одним из таких методов является «выуживание» данных о пользователях из аккаунтов в соцсетях. Как не попасться на мошенническую «удочку» рассказал руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По мнению эксперта, мошенники используют своё знание о пользователе, исходя из информации, представленной в аккаунтах. Они будут использовать, что называется, персональный подход: если пользователь, например, увлекается автомобилями и разместит объявление о покупке машины, ему может поступить «самое выгодное» предложение со скидкой. А потом человек останется без денег и без машины.

Это касается также и того, что может быть отправлено в соцсетях от имени пользователя его друзьям. Это всегда нужно контролировать.

Бороться с подобными видами мошенничества можно только минимумом информации о себе. Не стоит нигде оставлять без серьёзной причины даже дату рождения.