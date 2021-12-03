В три раза заразнее: новые данные об омикрон-штамме

Новый штамм коронавируса «омикрон» в три раза более заразен для пациентов, ранее перенесших COVID-19, чем предыдущие варианты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сотрудницы НИИЗ Энн фон Готтберг.

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Стало известно, что омикрон может обходить выработанные антитела к коронавирусу. В то же время Исследователи Центра эпидемиологического моделирования и анализа Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ) сделали вывод, что симптомы у тех, кто заразился новым штаммом коронавируса повторно или после прохождения курса вакцинации, проявляются значительно слабее.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла, что омикрон-штамм может распространяться быстрее других штаммов коронавируса. Тем не менее информации о его влиянии на форму течения болезни пока нет.

Ранее сообщалось, что китайские ученые нашли антитело, универсальное для всех штаммов коронавируса.