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10 минут назад

Рогозин попросил белорусскую сторону найти девушку для подготовки к полету в космос

Роскосмос рассчитывает, что белорусская сторона направит девушку для подготовки к полету в космос. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу журналистам на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

Рогозин попросил Белоруссию найти девушку-космонавта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку, чтобы был баланс в нашем отряде космонавтов", - сказал Рогозин в ответ на вопрос, когда начнется подготовка белорусского космонавта к полету.

По словам главы Роскосмоса, РФ надеется, что в первом квартале 2022 года Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина сможет ознакомиться с кандидатами с тем, чтобы в 2023-2024 годах отправить космонавта этой страны на орбиту.

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Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявил, что Россия готова включить белорусского космонавта в состав экипажа Международной космической станции. По его словам, этот вопрос обсуждался с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи.

Источник в российской космической отрасли сообщил ТАСС в четверг, что Роскосмос предложил подготовить к полету космонавта-исследователя. Для этого, добавил собеседник агентства, потребуется два года.
Наука и техника,Владимир Путин,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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