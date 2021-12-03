Рогозин попросил Белоруссию найти девушку-космонавта

Роскосмос рассчитывает, что белорусская сторона направит девушку для подготовки к полету в космос. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу журналистам на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

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"Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку, чтобы был баланс в нашем отряде космонавтов", - сказал Рогозин в ответ на вопрос, когда начнется подготовка белорусского космонавта к полету.

По словам главы Роскосмоса, РФ надеется, что в первом квартале 2022 года Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина сможет ознакомиться с кандидатами с тем, чтобы в 2023-2024 годах отправить космонавта этой страны на орбиту.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства заявил, что Россия готова включить белорусского космонавта в состав экипажа Международной космической станции. По его словам, этот вопрос обсуждался с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи.