В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
32 минуты назад

Орбиту МКС скорректируют для уклонения от фрагмента американской ракеты

Маневр уклонения Международной космической станции от фрагмента американской ракеты-носителя (РН) "Пегас" предварительно запланирован на утро пятницы. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин: орбиту МКС скорректируют из-за ракеты США
Фото: ТАССТАСС

"Предварительно 3 декабря с. г. в 10:58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. - 19.05.1994)", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, коррекция будет проведена двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18". Импульс на торможение составит 0,3 м/с, а время работы двигателей - 161 секунду.

Фрагмент американской ракеты Falcon 9 прошел в 5 км от МКС

"Центр управления полетами в настоящее время ведет расчет параметров орбиты после маневра", - добавили там.

В среду, 1 декабря, в Роскосмосе журналистам сообщили, что фрагмент американской ракеты Pegasus ("Пегас") в пятницу днем пройдет на расстоянии 5,4 км от МКС. Тогда отмечалось, что минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 мск. По состоянию на 1 декабря коррекция орбиты не требовалась.
Наука и техника,ЦУП,Роскосмос,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители