Рогозин: орбиту МКС скорректируют из-за ракеты США

Маневр уклонения Международной космической станции от фрагмента американской ракеты-носителя (РН) "Пегас" предварительно запланирован на утро пятницы. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"Предварительно 3 декабря с. г. в 10:58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. - 19.05.1994)", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, коррекция будет проведена двигателями грузового корабля "Прогресс МС-18". Импульс на торможение составит 0,3 м/с, а время работы двигателей - 161 секунду.

"Центр управления полетами в настоящее время ведет расчет параметров орбиты после маневра", - добавили там.