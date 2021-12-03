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1 час назад

Раскрыта причина непризнания вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Об этом он сказал в интервью для La Nacion.

Раскрыта причина непризнания вакцины «Спутник V» в ВОЗ
Фото: Александр Кряжев / РИА НовостиАлександр Кряжев / РИА Новости

По его словам, Москва не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата, так как эффективность «Спутника V» была подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — заявил он.

Дмитриев добавил, что после одобрения ВОЗ вакцинация «Спутником V» позволит жителям России въезжать в еще большее число стран.

Ранее вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что российский препарат против коронавируса «Спутник V» будет эффективен против заражения омикрон-штаммом, этому не смогут помешать даже многочисленные мутации.

Наука и техника,Сергей Нетесов,Кирилл Дмитриев,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,РАН,
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