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1 час назад

Ученые предупредили о высоком риске повторного заражения COVID-19 при омикрон-штамме

Ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» либо «бета». Это следует из результатов специального исследования, проведенного южноафриканскими специалистами.

Ученые предупредили об опасности омикрон-штамма для переболевших
Фото: Mykola Tys, globallookpressMykola Tys, globallookpress

Во время изучения омикрон-штамма ученые зафиксировали высокую способность нового варианта инфекции обходить иммунитет, приобретенный после перенесенного коронавируса. Подчеркивается, что при распространении штаммов «дельта» или «бета» большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заражения отмечено не было.

Опираясь на полученные результаты проделанной работы, ученые пришли к выводу, что штамм «омикрон» может также обходить иммунитет, выработанный после вакцинации. Итоги исследования опубликовал портал препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

«Это открытие имMykola Tys, globallookpress

По данным южноафриканских ученых, повторное заражение при омикрон-штамме в три раза более вероятно, чем при других вариантах.

Наука и техника,COVID-19,
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