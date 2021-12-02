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40 минут назад

Популярный iPhone признают устаревшим

Apple признает вышедший в 2014 году iPhone устаревшим. Об этом сообщает издание MacRumors.

Популярный iPhone признают устаревшим
Фото: ShutterstockShutterstock

Журналистам стало известно, что 31 декабря iPhone 6 Plus будет помещен в список устаревших девайсов. «Это означает, что прошло более пяти лет с тех пор, как Apple прекратила распространение устройства для продажи», — отметили авторы. При этом сервисные центры будут продолжать обслуживать смартфоны клиентов сроком до семи лет после выпуска девайса, но только при наличии запчастей.

Отмечается, что iPhone 6 Plus был анонсирован вместе с менее крупным iPhone 6 в один год. Однако производство iPhone 6 Plus прекратилось в 2016 году, тогда как на отдельных рынках Apple продолжала реализовывать базовый смартфон. В этой связи iPhone 6 будет добавлен в список раритетных гаджетов позже. Также Apple несколько лет назад перестала снабжать смартфоны указанной серии новыми версиями ПО.

Выпущенный в 2014 году iPhone 6 Plus оказался первым смартфоном Apple, получившим увеличенную до 5,5 дюймов диагональ дисплея. Также аппарат вышел с процессором Apple A8, одним гигабайтом оперативной памяти, одинарной камерой разрешением восемь мегапикселей, встроенным в кнопку дактилоскопическим сенсором, NFC.

В начале ноября Apple добавила iPad четвертого поколения в список устаревших девайсов. Кроме того, компания признала устаревшим настольный компьютер Mac mini 2012 года выпуска.

Наука и техника,Apple,
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