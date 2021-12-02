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50 минут назад

Сбер представит фильм о том, как создаются смарт-устройства с виртуальными ассистентами

Команда SberDevices 6 декабря представит фильм «Engineering Joy: как создаются умные устройства с виртуальными ассистентами от Сбера». Он познакомит с теми, кто создает девайсы от Сбера и благодаря кому виртуальные ассистенты Салют каждый день все лучше справляются с повседневными задачами пользователей.

Сбер представит фильм о том, как создаются смарт-устройства с виртуальными ассистентами
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

Фильм посвящен виртуальным ассистентам и технологиям, которые уже сегодня меняют формат взаимодействия человека с внешним миром.

Живут виртуальные ассистенты Салют в умных устройствах Sber, мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют. Зрители фильма познакомятся с командой, которая создает эти девайсы, и окажутся за кулисами технологического процесса — например, узнают, как выглядел SberPortal до того, как обрел корпус. Зрителей также ждет премьера долгожданного нового девайса от Сбера.

Часть фильма будет посвящена технологиям, которые сегодня кажутся почти фантастическими — например, способности искусственного интеллекта вести осмысленную беседу и писать музыку.

Члены команды SberDevices расскажут о своих рабочих буднях — например, о том, какую роль стена в офисе Сбера сыграла в выборе имени для ассистентов, и поделятся историями о том, как родители вдохновляют их создавать новые фичи и помогают вылавливать баги. А ещё поговорят о мобильных приложениях, попкорне, телефонных спамерах, облачном гейминге — и многом другом! В фильме будет представлен ряд новых технологических сервисов и возможностей ассистентов Салют.

Наука и техника,Сбербанк России,
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