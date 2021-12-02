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1 час назад

В России планируют заблокировать еще шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор предупредил, что в будущем будут заблокированы в РФ еще шесть VPN-сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на официальном сайте.

В России заблокируют еще шесть VPN-сервисов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации", - добавили представители Роскомнадзора.

Как поясняется, ограничения затронут сервисы PrivateTunnel, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, X–VPN, Lantern и Betternet. В настоящий момент предполагаемая дата блокировки и прекращения работы не называется.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ с 2020 года. Чаще всего цензуре подвергались материалы Sputnik, RT. Также Роскомнадзор публиковал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства на территории России.

Наука и техника,Роскомнадзор,ИА Sputnik,
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