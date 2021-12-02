В России заблокируют еще шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор предупредил, что в будущем будут заблокированы в РФ еще шесть VPN-сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на официальном сайте.

"В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации", - добавили представители Роскомнадзора.

Как поясняется, ограничения затронут сервисы PrivateTunnel, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, X–VPN, Lantern и Betternet. В настоящий момент предполагаемая дата блокировки и прекращения работы не называется.