Выпущен датчик чистоты овощей и фруктов

Производитель ноутбуков ASUS выпустил устройство для проверки чистоты овощей и фруктов во время мытья. Его достаточно погрузить в воду с продуктами и смотреть на результат.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Устройство называется PureGo PD100. Оно представляет собой округлый гаджет шириной около 10 и толщиной около 5 сантиметров. У него есть светодиодная подсветка, которая сообщает о наличии загрязнителей.

Устройство нужно поместить в миску с водой и фруктами. Оно может определять пестициды и другие загрязнители. Помимо светодиодной панели результат отображается и на смартфоне, подключённом к PureGo PD100.