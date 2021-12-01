Huawei анонсировала детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro

Компания Huawei анонсировала старт продаж новых смарт-часов в России. На этот раз Huawei порадует пользователей моделью для детей Watch Kids 4 Pro. Новый гаджет сочетает прочность, технологичность и другие качества, характерные для передовых моделей смарт-часов. При этом Watch Kids 4 Pro ориентированы на самых юных пользователей и содержат элементы игры.

Фото: Пресс-служба Huawei Пресс-служба Huawei

Особые функции Huawei Watch Kids 4 Pro специально направлены на то, чтобы развлекать и безопасно развивать ребенка. Благодаря умным алгоритмам устройства и его передовому аппаратному обеспечению, дети смогут исследовать окружающий мир и оставаться защищенными. Усовершенствованные смарт-часы Huawei не имеют аналогов на российском рынке: они оснащены множеством датчиков метоположения, слотом для сим-карты с поддержкой 4G VoLTE, широкоугольной камерой на 5 МП для видеозвонков и фотографий. AMOLED-экран на 1,41 дюйма обладает высоким разрешением и плотностью пикселей 341 PPI.

пресс-служба Huawei

Сверхточная система геопозиционирования

Huawei Watch Kids 4 Pro отличаются всесторонним геопозиционированием на базе искусственного интеллекта. Часы могут определять местоположение с помощью девяти систем — GPS, сетей Wi-Fi, ГЛОНАСС, Beidou, A-GPS, базовых станций, роуминга, акселерометра. Причем даже в роуминге. Это полезная функция для тех, кто путешествует с детьми в разные страны. В настройках можно задать для ребенка безопасную зону, чтобы получать уведомления, когда он ее покинет или вернется обратно. При этом не стоит беспокоиться о конфиденциальности и о том, что за ребенком сможет следить кто-то другой: данные пользователя устройства ограждены от внешних вмешательств по Общему регламенту защиты персональных данных ЕС.

Полезные датчики

Huawei Kids 4 Pro оснащены множеством датчиков. Так, датчик внешней освещенности в автоматическом режиме меняет яркость экрана, подстраиваясь под окружающее освещение, чтобы ребенку мыло комфортно пользоваться часами, и гуляя на улице в солнечную погоду, и готовясь ко сну в своей комнате. УФ-датчик отслеживает время пребывания на солнце: с помощью приложения с прогнозом погоды можно следить за степенью ультрафиолетового излучения в режиме реального времени и получать сигналы о мерах предосторожности. У смарт-часов также есть специальная LED-подсветка, которая автоматически срабатывает в разных сценариях разными цветными индикаторами. К примеру, она загорается при сигнале будильника, а при прогулке в темноте подстраивается под ритм шагов ребенка, что позволяет родителям лучше его видеть и не терять из виду в темное время суток.

Всегда на связи

пресс-служба Huawei

Уникальное решение для детских смарт-часов Huawei — фронтальная камера 5 МП с углом обзора 85 градусов. Она делает достаточно качественные фото и помогает совершать видеозвонки в формате HD через приложение FamCare или функцию MeeTime для устройств экосистемы Huawei. Селфи на часы можно дополнять анимированными стикерами — это еще одна приятная и интересная функция для детей.

пресс-служба Huawei

В Huawei Watch Kids 4 Pro также предусмотрена "Кнопка SOS", которая позволяет позвонить на определенный телефонный номер (например, мамы или папы), если ребенку понадобится помощь. Чтобы совершить звонок, нужно дольше пяти секунд зажать кнопку FUN на корпусе часов, после чего устройство начнет последовательно дозваниваться на заданный номер, пока абонент не поднимет трубку, а камера будет каждые пять секунд делать по три фото происходящего.

Выносливые и дружные

Чтобы смарт-часы продержались целый день, достаточно зарядить их в течение всего 20 минут. При этом на полном заряде они способны работать до семи дней, непрерывно обеспечивая стабильное соединение. Huawei Watch Kids 4 Pro также обладают высоким уровнем водонепроницаемости до 5 ATM и выдерживают погружение на глубину. Кроме того, в них есть режим тренировки по плаванию: часы распознают разные стили от брасса и до плавания на спине, записывают время и дистанцию, считают количество сожженных калорий, оценивают темп и среднюю скорость, а также показатель эффективности плавания – индекс SWOLF. Подробный мониторинг данных поможет детям с каждым разом улучшать навыки пловца.

пресс-служба Huawei

Это касается и других активностей. В устройстве есть режимы кратковременных тренировок с функцией подсчета прыжков через скакалку, приседаний, упражнений для пресса. Смарт-часы считают шаги и стимулируют детей больше двигаться, присылая различные уведомления. Кроме того, Huawei Watch Kids 4 Pro умеют "дружить" с аналогичными моделями: достаточно одновременно встряхнуть две пары находящихся рядом смарт-часов, чтобы увидеть результаты тренировок и количество шагов своих друзей. Это может послужить дополнительной мотивацией для детей вести более подвижный образ жизни.