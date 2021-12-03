Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены конкурируют за космос

В последние годы американская компания SpaceX производит почти пятую часть всех мировых пусков ракет космического назначения. В настоящее время космический бизнес инженера и предпринимателя Илона Маска активно развивается — кроме выведения полезной нагрузки носителями Falcon 9 и Falcon Heavy, в SpaceX отправляют к Международной космической станции (МКС) космические корабли Dragon и Crew Dragon и развертывают глобальную спутниковую систему высокоскоростного широкополосного доступа в интернет Starlink. Также в компании работают над лунно-марсианской транспортной системой Starship. Успехи Маска не могут не тревожить его потенциального крупнейшего конкурента — бизнесмена Джеффри Безоса, контролирующего компании Amazon и Blue Origin. В конкуренции американских миллиардеров за космический рынок разбиралась «Лента.ру».

Фото: Mike Hopkins / NASA / Handout / Reuters Mike Hopkins / NASA / Handout / Reuters

Первые посадки

Видео дня

Несмотря на очевидное отставание от SpaceX, формально космическим бизнесом Безос занялся на два года раньше Маска, основав Blue Origin в 2000 году. 23 ноября 2015 года компании удалось войти в историю, впервые в мире успешно запустив и посадив многоразовую суборбитальную ракету New Shepard, предназначенную для полета туристов за линию Кармана — условную границу между атмосферой Земли и космосом. Однако уже 21 декабря того же года SpaceX превзошла Blue Origin, впервые в истории совершив вертикальную посадку многоразовой первой ступени тогда еще средне-тяжелого орбитального носителя Falcon 9.

Впоследствии Маск снова обогнал Безоса, отправив 16 сентября 2021 года на Crew Dragon в трехсуточный космический полет четверых туристов — бизнесмена Джареда Айзекмана, медицинскую сестру Хейли Арсено, инженера Кристофера Семброски и геолога Шан Проктор. Ранее, 20 июля того же года, состоялся первый полет New Shepard с туристами — на высоте более 100 километров в течение нескольких минут побывали сам Безос, его брат Марк, 82-летняя ветеран НАСА Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Дамен.

Создание многоразовых космических средств выведения и заинтересованность в предоставлении услуг для туристических полетов в космос демонстрируют, что у Blue Origin и SpaceX есть не только некоторое общее видение будущего космонавтики, которое во многом именно благодаря им и формируется, но и растущее пространство для жесткой конкуренции друг с другом.

Уже сейчас подконтрольные Маску и Безосу компании соревнуются за контракты НАСА и Пентагона, работают над перспективными мощными многоразовыми ракетами космического назначения и создают собственные спутниковые системы для доступа в интернет

Имеющиеся сегодня у компаний достижения в большой степени обусловлены личностными особенностями их владельцев. Склонная к рискованным, на первый взгляд, экспериментам и не боящаяся публичных неудач SpaceX выбрала итерационный способ проектирования собственных ракет и космических кораблей, в результате которого конструкция изделия дорабатывается после каждого испытания. Blue Origin, в свою очередь, придерживается консервативного подхода в создании космической техники, такого же, как и современные гиганты американской аэрокосмической отрасли вроде Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing, не предполагающего слишком быстрой ее готовности к серийной эксплуатации.

Если бы знали

В настоящее время структуры Безоса ведут борьбу со SpaceX сразу по нескольким направлениям. Так, после того как в апреле 2021 года НАСА выбрало компанию Маска победителем контракта на лунный посадочный модуль Human Landing System (HLS) — модифицированную версию Starship, Blue Origin, участвовавшая в конкурсе, подала в суд на американское космическое агентство.

В исковом заявлении, направленном в Федеральный претензионный суд США, утверждалось, что предложение SpaceX игнорирует проведение анализа готовности к полету, который, согласно условиям тендера, должен проводиться перед каждым запуском в рамках программы HLS. Исходя из изначального предложения компании Маска в рамках HLS должно быть произведено 16 пусков модифицированной версии Starship только с одной процедурой анализа готовности к полету.

В Blue Origin уверены, что невыполнение требования по анализу готовности к полету — недостаток, который делает невозможным присуждение SpaceX контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на HLS. Кроме того, в компании Безоса заявили, что предложение Маска нельзя считать безопасным.

Федеральный претензионный суд США отказался признать правоту Blue Origin и поддержал НАСА. Данная жалоба фактически являлась апелляцией на решение Счетной палаты США, которая также отказала компаниям Blue Origin и Dynetics, участвовавшим в конкурсе HLS, в пересмотре его результатов.

С другой стороны, аудитор согласился с ними в том, что анализ готовности к полету должен проводиться перед каждым запуском Starship

Согласно Счетной палате, данное обстоятельство не оказывает существенного влияния на выбор победителя в тендере HLS, однако НАСА следует внести изменения в договор со SpaceX, предусматривающие проведение анализа готовности к полету перед каждым запуском лунной транспортной системы.

Рассмотрение претензий Blue Origin к НАСА затянуло работы по лунной программе Artemis. Использование HLS предполагается в рамках миссии Artemis III, когда американцы впервые спустя шесть успешных высадок в 1960-1970-х годах должны вернуться на поверхность естественного спутника Земли.

Ожидается, что астронавты на окололунную орбиту будут доставлены при помощи космического корабля Lockheed Martin Orion, выводимого сверхтяжелой ракетой Boeing Space Launch System (SLS). На окололунной орбите Orion должен пристыковаться к станции Gateway, с которой американские женщина и черный мужчина (возможно, черная женщина и мужчина) перейдут на посадочный модуль HLS

В случае задержек в программе Gateway возможна прямая стыковка Orion и HLS. Учитывая, что SLS и Orion практически готовы, создание HLS критически важно для реализации Artemis III.

Среди догоняющих

В 2021 году с претензиями к Маску выступила другая структура Безоса — Kuiper Systems. Дочерняя компания Amazon в обращении к Федеральной комиссии по связи США резко прокомментировала действия SpaceX, обвинив ее в нарушении и игнорировании общих правил. В Kuiper Systems заявили, что компания Маска придерживается позиции, согласно которой «правила предназначены для других людей». Формально разбирательство между сторонами связано с орбитальными параметрами спутников систем глобального доступа к интернету Kuiper и Starlink.

В письме же к регулятору Kuiper Systems обвинила Маска, в частности, в несанкционированном использовании спутниковых радиопередатчиков, не согласованном с компетентными органами пуске прототипов Starship, незаконном строительстве объектов наземной космической инфраструктуры и даже возведении автомобильного завода Tesla, напрямую не относящегося к космическому бизнесу Маска, в обход действующих правил. В ответ на претензии конкурента SpaceX ответила, что восьмистраничная «обличительная речь» Amazon «совершенно не имеет отношения» к темам, рассматриваемым регулятором.

В настоящее время на околоземной орбите находятся почти 1,9 тысячи космических аппаратов Starlink, большая часть которых предоставляет услуги более ста тысячам потребителей в почти 20 странах мира. Amazon пока не запустила ни одного спутника Kuiper. Согласно заявке компании, направленной в Федеральную комиссию по связи США, прототипы космических аппаратов системы глобального интернета Kuiper планируется запустить в четвертом квартале следующего года.

Любопытно, что спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2 планируется выводить с мобильной пусковой установки во Флориде на еще ни разу не летавшей ракете RS1, разрабатываемой ABL Space Systems при финансовой поддержке Lockheed Martin

Прототипы космических аппаратов Kuiper будут связываться с наземными станциями слежения, телеметрии и передачи команд управления в Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с абонентскими терминалами и единым шлюзом в Техасе. В Amazon подчеркивают, что KuiperSat-1 и KuiperSat-2 позволят протестировать технологии, которые будут использоваться в окончательном проекте спутника. В случае успешного испытания технологии первые серийные космические аппараты Kuiper могут быть готовы в ближайшие один-два года, когда Starink, а, возможно, и OneWeb, уже вовсю будут работать.

Время есть

Однако главной текущей задачей Blue Origin является создание ракетного двигателя BE-4, который получат перспективные тяжелые ракеты Vulcan и New Glenn. Первая разрабатывается альянсом United Launch Alliance (ULA) корпораций Lockheed Martin и Boeing на замену носителя Atlas V, оснащаемого российским двигателем РД-180. По состоянию на сентябрь текущего года осталось провести 29 пусков Atlas V, девять из которых планируется использовать для выведения космических аппаратов Kuiper. Таким образом Безос, вероятно, подстраховался на случай неготовности BE-4, обеспечив возможность замены Vulcan на Atlas V.

В августе 2020 года Военно-воздушные силы (ВВС) США выбрали компании ULA и SpaceX для обеспечения 34 запусков тяжелых ракет космического назначения в интересах Минобороны в период с 2022 по 2027 год. Blue Origin и Northrop Grumman, участвующие в тендере, не располагали готовыми предложениями и проиграли в конкурсе. Между тем косвенно компания Безоса может поучаствовать в запусках в интересах национальной безопасности, поскольку с 2023 года по требованию Конгресса запуск Atlas V с РД-180 запрещен.

Маловероятно, что к этому же времени Vulcan с BE-4 успеет пройти все необходимые сертификационные процедуры, чтобы использоваться для запусков военных спутников, в связи с чем Конгрессу придется продлить сроки эксплуатации Atlas V

Неготовность Vulcan объясняется сложностями в разработке BE-4. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень Vulcan, в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Хотя задержки в разработке BE-4 создают финансовые и репутационные издержки для Blue Origin, к 2025 году, когда ВВС США должны выбрать новых поставщиков услуг для запусков в интересах национальной безопасности, компания Безоса наверняка успеет завершить создание не только двигателя, но и собственной ракеты New Glenn.

Если вышеперечисленные планы будут реализованы, в тендере военных запусков в 2028-2033 годах примут участие минимум три компании — SpaceX, ULA и Blue Origin, из которых только первая и третья будут располагать сразу собственными двигателями и ракетами. Для Пентагона значение второй, представляющей собой альянс двух почтенных военно-промышленных корпораций и использующей двигатели своего конкурента, будет падать.

В подобной ситуации можно допустить отказ Lockheed Martin и Boeing от крупного пускового бизнеса или привлечение Blue Origin в качестве третьей стороны для участия в нем. В последнем случае SpaceX придется конкурировать с одним крупным игроком. Впрочем, нельзя исключить ситуацию, когда в тендере победят все три компании, что будет не самым лучшим для SpaceX, в отличие от Blue Origin, которая сможет подзаработать на двигателях для ULA.

На разных планетах

Конечные цели Маска и Безоса похожи, но лишь частично. Своей главной задачей глава SpaceX видит колонизацию Марса, в которой создание Starship — лишь один из этапов, пусть и важный. В отличие от Маска, его конкурент Безос планирует ограничиться постройкой космической транспортной инфраструктуры, обеспечивающей свободное перемещение людей и грузов на околоземной орбите, к Луне и, в меньшей степени, Марсу.