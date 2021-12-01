Ученые создали нетающий лёд

Это желеподобные кубики, которые не тают, могут компостироваться и обладают антимикробным действием. Охлаждающие кубы состоят на более чем 90% из воды. Другие компоненты помогают материалу сохранять и стабилизировать структуру. Кубики мягкие на ощупь, как желатиновый десерт, и меняют цвет в зависимости от температуры. Они могут принять любые форму и размер.