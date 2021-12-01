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3 часа назад

Учёные создали нетающий лёд

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе создали новый тип льда, который будет помогать продуктам оставаться холодными и свежими.

Ученые создали нетающий лёд
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это желеподобные кубики, которые не тают, могут компостироваться и обладают антимикробным действием. Охлаждающие кубы состоят на более чем 90% из воды. Другие компоненты помогают материалу сохранять и стабилизировать структуру. Кубики мягкие на ощупь, как желатиновый десерт, и меняют цвет в зависимости от температуры. Они могут принять любые форму и размер.

«Вы можете использовать их в течение 13 часов для охлаждения, а затем собрать, промыть водой и положить в морозильную камеру, чтобы снова заморозить для следующего использования», — рассказали учёные.

Такие кубики наносят меньше вреда природе: во-первых, они могут снизить потребление воды, а во-вторых, компостируются.

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