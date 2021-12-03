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2 часа назад

МКС увернется от космического мусора

Международная космическая станция (МКС) собирается уклониться от космического мусора в пятницу, 3 декабря. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

МКС увернется от космического мусора
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Предварительно 3 декабря с.г. в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США», — написал Рогозин.

Опасность для станции а данном случае представляют обломки американских спутника «Пегас», который был запущен в мае 1994 года. Минимальное сближение на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 по московскому времени.

В конце ноября международная космическая станция сблизилась с фрагментом ракеты-носителя Falcon 9. Минимальное расстояние между фрагментом ракеты и МКС составило около 5,5 километра.

10 ноября ЦУП сообщил, что МКС избежала столкновения с обломком китайского метеоспутника Fengyun-1. Космический аппарат уничтожили во время испытаний противоспутникового оружия.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,ЦУП,Роскосмос,
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