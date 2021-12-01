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46 минут назад

Онищенко оценил опасность омикрон-штамма

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости оценил опасность нового омикрон-штамма коронавируса, заявив, что поводов для паники из-за его появления нет.

Онищенко оценил опасность омикрон-штамма
Фото: Владимир Трефилов / РИА НовостиВладимир Трефилов / РИА Новости

«Паниковать не надо», — призвал он, подчеркнув, что по данным Всемирной организации здравоохранения, «омикрон» является более заразным, но это происходит со всеми новыми вариантами вируса.

По словам медика, сейчас сказать, что это «что-то такое из ряда вон выходящее, нельзя». «Что касается вирулентности, то есть опасности, пока какой-то новой более тяжелой симптоматики мы, к счастью, не видим», — отметил Онищенко.

Ранее профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо назвал способ борьбы с омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, главный способ предотвратить распространение пандемии — вакцинация.

11 ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529. Первые случаи заражения зарегистрировали 24 ноября.

Наука и техника,Геннадий Онищенко,ВОЗ,РАН,РИА Новости,
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