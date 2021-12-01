Минздрав предсказал скорое появление омикрон-штамма в РФ

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» в скором времени появится в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на программу «ДокТок» на Первом канале.

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По его словам, омикрон-штамм способен вытеснить доминирующий в настоящее время в мире и в России вариант «дельта», но только при условии, что «омикрон» будет более контагиозен. Он также заявил, что высокий иммунитет к COVID-19 будет защищать организм как от штамма «омикрон», так и от штамма «дельта».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала необходимые меры профилактики COVID-19 в России. Она уверена, что гражданам необходимо продолжать соблюдать социальные ограничения, носить маски и сократить контакты с другими людьми, а также проходить вакцинацию и ревакцинацию. Эти меры помогут сократить пути передачи вируса и сформировать у населения коллективный иммунитет.