В ОАЭ объявили об особом статусе вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрил применение российской вакцины «Спутник Лайт» в качестве универсального бустерного препарата для всех вакцин. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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«Спутник Лайт» как бустер будет доступен для всех жителей ОАЭ старше 18 лет по истечении минимум 6 месяцев после получения второго компонента любой вакцины.

В фонде напомнили, что российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в ОАЭ в октябре 2021 года, а двухкомпонентный «Спутник V» - в январе текущего года.

Согласно исследованиям, эффективность «Спутника Лайт» против «дельта»-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин близка к показателям эффективности против «дельта»-штамма «Спутника V» - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.

Показатели эффективности «Спутника Лайт» против «дельта»-варианта превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации, подчеркнули в РФПИ.