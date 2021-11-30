В ОАЭ объявили об особом статусе вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрил применение российской вакцины «Спутник Лайт» в качестве универсального бустерного препарата для всех вакцин. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Спутник Лайт» как бустер будет доступен для всех жителей ОАЭ старше 18 лет по истечении минимум 6 месяцев после получения второго компонента любой вакцины.
В фонде напомнили, что российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в ОАЭ в октябре 2021 года, а двухкомпонентный «Спутник V» - в январе текущего года.
Согласно исследованиям, эффективность «Спутника Лайт» против «дельта»-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин близка к показателям эффективности против «дельта»-штамма «Спутника V» - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации.
Показатели эффективности «Спутника Лайт» против «дельта»-варианта превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации, подчеркнули в РФПИ.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что вакцину «Спутник V» модифицируют под новый «омикрон»-штамм к 20 февраля 2022 года.