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48 минут назад

Китайские ученые назвали три главных опасных свойства омикрон-штамма

Ученые из Китая назвали три главных свойства нового штамма коронавируса под названием «омикрон», которых стоит опасаться, пишет «Парламентская газета».

Ученые назвали три главных свойства омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил руководитель инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна, одна из угроз заключатся в большом количестве мутаций, в результате которых сформировалась данная разновидность COVID-19. Это привело к тому, что «живучесть» этого штамма повысилась по сравнению с предыдущими вариантами вируса, и в очаге своего появления он уже победил все предшествующие штаммы.

Эксперты также отмечают ускоренное распространение «омикрона», который в рекордно быстрые сроки начинает доминировать в популяциях, куда ему удается проникнуть. Именно этим продиктовано желание некоторых стран максимально не допустить проникновение новой разновидности коронавируса на свою территорию.

Еще одна способность «омикрона» - способность преодолевать уже сформировавшийся в организме человека иммунитет к COVID-19. При этом специалисты из КНР настаивают, что пока рано делать окончательные выводы об опасности новой разновидности коронавируса.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о введении новых ограничений из-за «омикрона» будет принимать Оперштаб по борьбе с инфекцией.

Наука и техника,Дмитрий Песков,Парламентская газета,
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