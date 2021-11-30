Ученые назвали три главных свойства омикрон-штамма

Ученые из Китая назвали три главных свойства нового штамма коронавируса под названием «омикрон», которых стоит опасаться, пишет «Парламентская газета».
Как сообщил руководитель инфекционной больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньхуна, одна из угроз заключатся в большом количестве мутаций, в результате которых сформировалась данная разновидность COVID-19. Это привело к тому, что «живучесть» этого штамма повысилась по сравнению с предыдущими вариантами вируса, и в очаге своего появления он уже победил все предшествующие штаммы.
Эксперты также отмечают ускоренное распространение «омикрона», который в рекордно быстрые сроки начинает доминировать в популяциях, куда ему удается проникнуть. Именно этим продиктовано желание некоторых стран максимально не допустить проникновение новой разновидности коронавируса на свою территорию.
Еще одна способность «омикрона» - способность преодолевать уже сформировавшийся в организме человека иммунитет к COVID-19. При этом специалисты из КНР настаивают, что пока рано делать окончательные выводы об опасности новой разновидности коронавируса.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о введении новых ограничений из-за «омикрона» будет принимать Оперштаб по борьбе с инфекцией.