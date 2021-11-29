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Рогозин предупредил о выпадении России из тройки космических держав

Мария Иванова
12 минут назад

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал запустить российскую станцию к Венере до 2030 года, чтобы РФ могла сохранить свой статус в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогозин предупредил о выпадении России из тройки космических держав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Роскосмоса предупредил, что в противном случае Россия «вывалится» из тройки великих космических держав.

В марте 2021 года научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый рассказал, что в России приступили к проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которая должна стать первым аппаратом, который РФ запустит на Венеру.

Он выразил надежду, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат. Исполнителями проекта выступают НПО имени Лавочкина (входит в Роскосмос) и Институт космических исследований РАН.

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В венерианскую программу России планируют включить три миссии: первая, «Венера-Д», в 2029 году предполагает изучение поверхности и атмосферы Венеры. Вторая, намеченная на июнь 2031 года, должна продолжить эти исследования. Третья миссия должна состояться в июне 2034 года и доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и грунта с Венеры.

До этого программу исследования Венеры удалось реализовать СССР. В декабре 1970 года советская автоматическая станция «Венера-7» совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность планеты и проработала там 20 минут. Аппарат передавал на Землю температуру окружающей среды в течение всего спуска и нахождения на поверхности, она менялась от 25 до 475 градусов Цельсия.

Наука и техника,Лев Зеленый,Дмитрий Рогозин,НПО им. С.А. Лавочкина,Роскосмос,РАН,
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