Рогозин предупредил о выпадении России из тройки космических держав

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал запустить российскую станцию к Венере до 2030 года, чтобы РФ могла сохранить свой статус в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава Роскосмоса предупредил, что в противном случае Россия «вывалится» из тройки великих космических держав.

В марте 2021 года научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый рассказал, что в России приступили к проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которая должна стать первым аппаратом, который РФ запустит на Венеру.

Он выразил надежду, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат. Исполнителями проекта выступают НПО имени Лавочкина (входит в Роскосмос) и Институт космических исследований РАН.

В венерианскую программу России планируют включить три миссии: первая, «Венера-Д», в 2029 году предполагает изучение поверхности и атмосферы Венеры. Вторая, намеченная на июнь 2031 года, должна продолжить эти исследования. Третья миссия должна состояться в июне 2034 года и доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и грунта с Венеры.