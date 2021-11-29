После Гагарина и Титова: как шимпанзе проложил путь астронавтам США

60 лет назад в рамках подготовки первого американского орбитального полета по программе Mercury в космос был запущен шимпанзе Энос. СССР к тому времени уже осуществил два орбитальных полета — с Гагариным и Титовым. Миссия Mercury-Atlas 5 с шимпанзе считалась успешной, однако ее пришлось прервать после второго витка из трех запланированных из-за неисправности оборудования и страданий животного, а разработчики впоследствии подвергались критике со стороны общественности.

29 ноября 1961 года на космическом корабле Mercury-Atlas 5 на орбиту был запущен шимпанзе Энос, который стал вторым шимпанзе, отправившимся в космос, и первым, облетевшим Землю. Энос прошел основательное обучение в рамках проекта Mercury — первой программы пилотируемых космических полетов в Соединенных Штатах, продолжавшейся с 1959 по 1963 год. Основная цель этой программы состояла в том, чтобы вывести первого американца на орбиту и благополучно вернуть его на Землю.

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К тому времени СССР уже осуществил два орбитальных полета — с Юрием Гагариным и Германом Титовым, а США произвели лишь два суборбитальных полета — с Аланом Шепардом и Вирджилом Гриссомом — и оставались в роли догоняющих. Вряд ли такой полет мог кого-то сильно удивить, но, тем не менее, Энос стал первым шимпанзе, облетевшим Землю, и вторым шимпанзе, запущенным в космос, — после суборбитального полета своего собрата Хэма в январе 1961 года.

Первый успешный непилотируемый орбитальный полет аппарата Mercury-Atlas 4 состоялся еще 13 сентября 1961 года. Космический корабль тогда сделал один виток вокруг Земли и приводнился в 280 км восточнее Бермудских островов. На его борту находился так называемый симулятор астронавта, отслеживалось состояние окружающей среды, были установлены три камеры и датчики по контролю уровня шума, вибрации и радиации.

В принципе, дорога в космос для американских астронавтов была уже после этого полета открыта. В штаб-квартире NASA изрядно сомневалась в целесообразности запуска еще одной беспилотной миссии Mercury, тем более, что было известно о двух успешных полетах русских космонавтов, перенесших пребывание в космосе без каких-либо негативных последствий для организма, однако осторожность все же взяла верх. В конце концов управление по связям с общественностью NASA выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что руководители проекта настояли на отправке на орбиту шимпанзе в качестве необходимой предварительной проверки всей программы Mercury, прежде чем рисковать человеком-астронавтом.

Шимпанзе были выбраны из тех соображений, что они максимально близки к людям, и наблюдение за их пребыванием в космосе должно было как нельзя более точно моделировать влияние этой среды на физиологию человека. Энос был куплен за полтора года до полета, в апреле 1960 года, на Miami Rare Bird Farm — ферме в Майями, принадлежащей Элтону Фримену, который разводил и продавал туристам множество как вполне обычных, так и экзотических животных, главным образом птиц. Имя шимпанзе имело еврейские корни — Эносом звали ветхозаветного персонажа, сына Сифа и отца Каинана — третьего патриарха, начиная от Адама, прожившего, согласно Книге Бытия, 905 лет. Впрочем, самому шимпанзе не было суждено прожить долгую жизнь.

Энос провел 1263 часа на разных тренажерах, где его обучали поведению в предстоящей миссии, — тренировки были намного более интенсивные, чем те, через которые прошел его предшественник Хэм.

Они включали занятия на центрифуге, пребывание в невесомости во время движения самолета по параболе Кеплера, нахождение в термокамере и высотной камере, а также решение задач на развитие интеллекта.

Из прочих кандидатов-шимпанзе Энос был отобран за три дня до запуска Mercury-Atlas 5. За несколько часов до старта Энос, весивший 17,69 кг, прошел очередной медицинский осмотр и был подключен к датчикам. Он вел себя спокойно, позволив закрепить свое тело на специальной кушетке, и в таком виде был перевезен к месту старта в транспортном фургоне. Несмотря на то, что перед взлетом несколько раз возникали длительные задержки и по несколько часов затрачивалось на устранение той или иной неисправности — после чего обратный отсчет возобновлялся, — Энос почти не волновался — за исключением одного случая, когда открывался и закрывался люк. Несмотря на потерю времени, погода оставалась благоприятной, что и позволило не переносить дату старта, который состоялся 29 ноября 1961 года.

Ракета Atlas выдавала почти в пять раз больше тяги, чем ракета астронавта-первопроходца Шепарда, однако Энос был невозмутим, легко выдержав нагрузки в 7,6 g при ускорении маршевого двигателя. На пресс-конференции в Вашингтоне президент Кеннеди всех развеселил, когда, получив записку от своего пресс-секретаря, сообщил: «Этот шимпанзе, летящий в космос, стартовал в 10:08. Он сообщает, что все идеально и работает хорошо».

Подъем на орбиту прошел нормально, а вот дальше возникли технические сложности, в первую очередь, из-за проблем с системой контроля высоты, которые приводили к большому перерасходу топлива при срабатывании систем ориентации корабля.

Тем временем Энос не сидел без дела, ведь он не был простым пассажиром. Медикам необходимо было убедиться в том, что мозг животного — и человека — в космосе продолжит нормальную работу. Обучение Эноса подразумевало достаточно жестокие методы — его подвергали ударам электрического тока, если он неправильно выполнял то или иное задание. Энос хорошо справлялся с самыми разными тестами, получая в награду питье и кусочки бананов. Однако при решении задачи, в ходе которой Эносу приходилось исключать «лишнюю» фигуру, — скажем, если отображаются два треугольника и круг, то круг нужно исключить — его стали штрафовать и бить током даже при правильных ответах — из-за сломавшегося рычажка. Энос был шокирован и расстроен, но продолжал дергать за рычаги и выполнять задания, как его учили.

Энос считался самым умным из всех обученных шимпанзе NASA, поэтому его, собственно, и выбрали для этой миссии. Капитан Джерри Файнег, возглавлявший ветеринарную службу, характеризовал Эноса как «довольно крутого парня, не склонного развлекать публику», мало похожего на своих сородичей, работавших в цирке. Энос не казался милым и дружелюбным — как предположил один из журналистов, «удары электрическим током могли иметь к этому какое-то отношение».

Тем временем космический корабль было решено свести с орбиты досрочно — после завершения двух оборотов из трех запланированных. Оперативная группа поняла, что система ориентации работает нестабильно, проблемы начинало доставлять также и охлаждающее оборудование.

Спустя почти три с половиной часа после запуска капсула с Эносом без дополнительных происшествий уже спускалась на парашюте, и шимпанзе был подобран в 320 км от Бермудских островов эсминцем USS Stormes — это произошло спустя час с небольшим. Но инженеры, изучавшие капсулу, обнаружили, что Энос разорвал костюм и удалил или повредил большинство биомедицинских датчиков, торчащих из его тела, включая те, которые были вставлены под кожу. Он также вырвал мочевой катетер, пока ждал в капсуле, из которой его должны были извлечь. Казалось, он был в хорошей форме, если не считать подскочившего кровяного давления, которое, как предположил Том Вулф в своей известной книге «Битва за космос» (The Right Stuff, 1979), подскочило из-за того, что Энос подавлял свой гнев из-за двух лет жестокого обращения со стороны людей.

Несмотря на то, что миссия была признана в целом успешной, все эти технические неполадки и тот факт, что шимпанзе пришлось страдать из-за ударов током, не делало ее популярной в глазах журналистов и общественности. А слава самого Эноса оказалась недолгой потому, что всеобщее внимание быстро переключилось на пилотируемые орбитальные полеты. К тому же менее чем через год, 4 ноября 1962 года, Энос умер от дизентерии. Врачи сделали вывод, что смерть Эноса не была вызвана его усиленными тренировками или пережитым космическим полетом, однако факт остается фактом: своей пенсией недавний герой насладиться не успел.

Тем не менее именно полет шимпанзе придал инженерам NASA уверенности в том, что настало время отправить на орбиту первого американского астронавта — Джона Гленна, который 20 февраля 1962 года стартовал на Mercury-Atlas 6, успешно выполнив основную задачу всего проекта Mercury.

Гленн, ставший большой знаменитостью, в своем выступлении перед Конгрессом признался, что был поражен, когда дочь президента, Кэролайн Кеннеди, при первой встрече сразу задала ему вопрос: «Где обезьяна?»

Предшественник Эноса, шимпанзе Хэм, совершивший 31 января 1961 года суборбитальный полет на корабле Mercury-Redstone 2, считался дублером Эноса. В свой собственный первый полет Хэм полетел безымянным, имя ему присвоили только после завершения миссии, поскольку в NASA справедливо опасались, что если он погибнет, то само наличие имени, за которое могла бы ухватиться пресса, создаст негативный фон для всей программы. Имя «Хэм» — Ham — это аббревиатура от Holloman Aerospace Medical Center, лаборатории, в которой шимпанзе был подготовлен к своей миссии.

В ходе своего суборбитального полета Хэм должен был среагировать на вспышку синего цвета, не позднее пяти секунд после этого ему нужно было повернуть рычаг. Если бы он с этой задачей не справился, то получил бы удар электрическим током в подошвы ног. Реакция Хэма в космосе оказалась лишь на одну секунду хуже, чем на Земле, что означало: в космосе мозг приматов продолжает работать нормально.