Вспышка на Солнце может привести к «интернет-апокалипсису»

Мощная вспышка на Солнце может стать причиной «интернет-апокалипсиса». Об этом предупредил специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти, пишет Dagens Nyheter.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, вспышка может ударить по сетевым кабелям, проложенным по дну Атлантического океана. В них слабым звеном являются усилители светового сигнала, и при неблагоприятном варианте развития событий провода выйдут из строя без возможности оперативной починки.

Эксперт указал, что мощные выбросы на Солнце случаются в среднем раз в сто лет. При этом последствий бури, достигшей Земли, не было уже больше века, так что у ныне живущих землян есть вероятность столкнуться с ней.