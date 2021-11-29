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Вспышку на Солнце назвали предвестником «интернет-апокалипсиса»

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад

Мощная вспышка на Солнце может стать причиной «интернет-апокалипсиса». Об этом предупредил специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти, пишет Dagens Nyheter.

Вспышка на Солнце может привести к «интернет-апокалипсису»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вспышка может ударить по сетевым кабелям, проложенным по дну Атлантического океана. В них слабым звеном являются усилители светового сигнала, и при неблагоприятном варианте развития событий провода выйдут из строя без возможности оперативной починки.

Эксперт указал, что мощные выбросы на Солнце случаются в среднем раз в сто лет. При этом последствий бури, достигшей Земли, не было уже больше века, так что у ныне живущих землян есть вероятность столкнуться с ней.

В 2020 году германский Deutsche Bank назвал смертельные угрозы для мировой экономики на ближайшее десятилетие. В частности, эксперты поставили мощную вспышку на Солнце в один ряд с войной глобального масштаба, сильнейшим извержением вулкана и новой пандемией. Вероятность, что один из этих сценариев будет реализован до 2030 года, составляет 33 процента, добавили аналитики.

Наука и техника,Технологии,ДОЙЧЕ Банк,
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