Названы симптомы заражения штаммом «омикрон»

Глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе рассказала о первых симптомах заражения омикрон-штаммом. Об этом сообщает ТАСС.

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«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль», - рассказала медик.

По ее словам, только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. В основном заражались молодые люди, хотя среди пациентов был и шестилетний ребенок. Больше половины из обратившихся не прошли курс вакцинации.

Люди приходили на второй-третий день плохого самочувствия. Никто из пациентов даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, поскольку обычных симптомов не было. У инфицированных не падал уровень кислорода в крови. Анализы показали, что они заразились коронавирусом, вызванным новым штаммом «омикрон».

Кутзе отметила, что никто из ее пациентов с омикрон-штаммом не был госпитализирован, поскольку им «не нужен больничный уход и кислород». Выздоровление наступало через 2 - 3 дня.

Южноафриканский врач посоветовала подождать результатов научных исследований нового штамма.

«Моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе»,— добавила она.

Новый штамм коронавируса «омикрон» был открыт в ЮАР. Предполагается, что он заразнее всех прежних штаммов. ВОЗ присвоила ему статус «варианта, вызывающего обеспокоенность».