Ученые назвали самый радиоактивный фрукт

Употребление банана может быть опасно для человека из-за наличия в нем радиоактивного изотопа. Об этом со ссылкой на публикацию ученых из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики пишет РИА «Новости».

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Китайские ученые Чжан Сяотянь и Ляо Цзе выяснили, что помимо обычного и полезного для организма калия, в банане присутствует его радиоактивный изотоп — калий-40. Его атомы являются источником ионизирующего излучения, способного навредить здоровью человека.

«Доза радиации при съедании одного банана составляет около 0,0778 микрозиверта. Это не много. Для сравнения: компьютерная томография грудной клетки эквивалентна употреблению 70 000 бананов», — говорится в статье.

В статье упоминается, что для оценки мощности излучения того или иного радиоактивного источника ученые иногда применяют «банановый эквивалент». В частности, максимально допустимое для человека излучение от ядерной электростанции примерно соответствует съеданию им 2500 бананов в год. Смертельная же доза ионизирующего излучения примерно соответствует 35 миллионам съеденных бананов.