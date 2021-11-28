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Ученые назвали самый радиоактивный фрукт

Елена Прошина
22 минуты назад

Употребление банана может быть опасно для человека из-за наличия в нем радиоактивного изотопа. Об этом со ссылкой на публикацию ученых из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики пишет РИА «Новости».

Ученые назвали самый радиоактивный фрукт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Китайские ученые Чжан Сяотянь и Ляо Цзе выяснили, что помимо обычного и полезного для организма калия, в банане присутствует его радиоактивный изотоп — калий-40. Его атомы являются источником ионизирующего излучения, способного навредить здоровью человека.

«Доза радиации при съедании одного банана составляет около 0,0778 микрозиверта. Это не много. Для сравнения: компьютерная томография грудной клетки эквивалентна употреблению 70 000 бананов», — говорится в статье.

В статье упоминается, что для оценки мощности излучения того или иного радиоактивного источника ученые иногда применяют «банановый эквивалент». В частности, максимально допустимое для человека излучение от ядерной электростанции примерно соответствует съеданию им 2500 бананов в год. Смертельная же доза ионизирующего излучения примерно соответствует 35 миллионам съеденных бананов.

В своем материале ученые отмечают, что радиация широко распространена в человеческой жизни. Например, при рентгенологических исследованиях и компьютерной томографии в медицине или в процессе курения. В публикации говорится, что эта вредная привычка куда опаснее, чем поедание бананов, поскольку в табаке содержится радиоактивные полоний-210 и свинец-210.

Наука и техника,РИА Новости,
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