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Эффективность «Спутника V» и Pfizer против штамма «омикрон» сравнили

Майк Габриелян
33 минуты назад

Российская вакцина «Спутник» может формировать более крепкий иммунитет от нового штамма «омикрон», чем другие препараты. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова, передает ТАСС.

Эффективность «Спутника V» и Pfizer против штамма «омикрон» сравнили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, американская фармацевтическая компания Pfizer в предстоящие две недели выяснит с помощью экспериментов, как можно нейтрализовать «омикрон» и насколько слабее он взаимодействует с антителами.

Эти данные будут примерно актуальны для «Спутника», поскольку во всех вакцинах используются похожие гены.

«У „Спутника“ дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины, но разница может оказаться очень небольшой», — сказала Баранова.

При этом она предположила, что все существующие сейчас вакцины, скорее всего, окажутся менее эффективны против нового штамма.

Ранее российский вирусолог Александр Чепурнов рассказал, чем опасен штамм «омикрон».

Наука и техника,Анча Баранова,Александр Чепурнов,Джордж Мейсон,Pfizer,ИТАР-ТАСС,
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