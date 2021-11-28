«Последствия очень тяжелы»: Врач предупредил об осложнении после COVID

«Последствия очень тяжелы. Врачи отмечают у пациентов ухудшение зрения после ковида. У переболевших наблюдаются такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки. Тромбоз мелких сосудов приводит к флегмонам, некрозам, абсцессам вокруг орбиты», — сказала Ирина Шангичева в интервью « Российской газете ».

По словам офтальмолога, взаимосвязь коронавируса и здоровья глаз еще изучается. Врач посоветовала соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться, чтобы избежать заражения.

Ранее иммунолог сообщил, что зрение после COVID можно восстановить. Об этом в разговоре с URA.RU сказал врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, для каждого пациента срок восстановления занимает разное количество времени.