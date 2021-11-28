Назван способ уничтожить коронавирус за две секунды

«Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час. И кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным», — уточнил руководитель исследования доктор Габи Гарлитц.