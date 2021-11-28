Назван способ уничтожить коронавирус за две секунды

Израильские ученые заявили, что миллиметровые волны могут уничтожить на поверхностях более 99% частиц патогенов, включая SARS-CoV-2.
Как сообщают «Известия», данный тип волн в настоящий момент широко применяется в медицине, в частности, для борьбы с раком.
Ученые обратили внимание, что такие волны способны повышать температуру, что позволяет убивать вирусные частицы. При этом этот метод нельзя применять для борьбы с инфекцией в теле человека, но на поверхностях он действует гораздо быстрее: всего за две секунды уничтожается 99,8% вирусных частиц.
«Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, занимают минуты, а иногда и целый час. И кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным», — уточнил руководитель исследования доктор Габи Гарлитц.
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