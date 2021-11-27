В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Sony приостановила производство фотокамер из-за дефицита полупроводников

Ferra.ru
2 часа назад

СМИ сообщили, что Sony прекратила приём заказов на некоторые свои цифровые камеры. Причина тому — глобальный дефицит полупроводников. При этом вынужденная мера компании выпала на предпраздничный сезон, когда люди действительно покупают больше техники.

Sony приостановила производство фотокамер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Аналитики опасаются, что дефицит в сезон наибольшего спроса может стать ещё одним ударом для рынка цифровых камер. А он и так сейчас переживает не лучшие времена из-за распространения смартфонов.

Журналисты также сообщили, что даже в японских магазинах исчезли из продажи некоторые флагманские камеры Sony, Nikon и Canon. Поставка их ожидается только в следующем году.

Стало ясно, что Sony пока не принимает заказы на беззеркальные камеры Alpha 7 II и Alpha 6400. У других производителей тоже есть проблемы. Когда ситуация улучшится, неясно.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители