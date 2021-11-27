Sony приостановила производство фотокамер

СМИ сообщили, что Sony прекратила приём заказов на некоторые свои цифровые камеры. Причина тому — глобальный дефицит полупроводников. При этом вынужденная мера компании выпала на предпраздничный сезон, когда люди действительно покупают больше техники.

Аналитики опасаются, что дефицит в сезон наибольшего спроса может стать ещё одним ударом для рынка цифровых камер. А он и так сейчас переживает не лучшие времена из-за распространения смартфонов.

Журналисты также сообщили, что даже в японских магазинах исчезли из продажи некоторые флагманские камеры Sony, Nikon и Canon. Поставка их ожидается только в следующем году.