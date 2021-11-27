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Samsung установит четыре тыльные камеры в новый бюджетный смартфон

Ferra.ru
1 час назад

Инсайдеры сообщили, что в Индии запущено тестовое производство новых бюджетных смартфонов Samsung Galaxy A13 4G.

Samsung установит четыре тыльные камеры в новый смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Конкретные характеристики не сообщаются, приводится лишь описание будущего устройства по изображениям. Согласно источнику, Galaxy A13 4G получит глянцевую заднюю панель, выполненную из пластика, внизу будет находиться разъём для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C. На правой грани смартфона будут расположены физические кнопки регулировки громкости и питания.

Но интересно то, что бюджетный смартфон получит модуль из 4 тыльных камер, которые будут вертикально ориентированы.

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