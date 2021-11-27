Врач рассказал о последствиях COVID для психики

Главный врач психиатрической больницы им. Алексеева (ранее больница имени Кащенко), главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал о последствиях коронавируса для психики. Его слова приводит РБК.

«Многие специалисты говорят о том, что перенесенная коронавирусная инфекция может быть фактором ускорения нейродегенеративных процессов, которые могут в теории приводить к более ранним деменциям», - заявил Костюк.

По его словам, ему известны случаи, когда при коронавирусе у пожилых пациентов с ранней стадией деменции состояние психики ухудшалось. У них происходило спутывание сознания, фиксировались галлюцинаторные переживания. Он рассказал, что у стариков на фоне коронавируса резко снижался когнитивный статус.

Более молодые пациенты с COVID-19 после выздоровления тоже обзаводятся нарушениями когнитивных способностей. Это выражается в неспособности человека сосредоточиться, ему не дается умственная работа, пациент не в состоянии собраться с мыслями. При этом теряется автоматизм привычных действий.

Костюк также рассказал о таком последствии коронавируса как приступы учащенного сердцебиения, провоцирующие панические атаки. По его словам, за время пандемии увеличилось число граждан, жалующихся на панические атаки и бессонницу. Он отметил, что подобные расстройства можно быстро вылечить, обратившись за медицинской помощью.