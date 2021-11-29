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Искусственный интеллект займется анализом психики россиян по соцсетям

Газета.Ruиещё 4
23 минуты назад

Власти заказали исследование о возможностях использования искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по социальным сетям. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Психику россиян проверят по соцсетям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ФГБУ "Институт системного программирования им. В. П. Иванникова" 23 ноября объявил тендер стоимостью 36 млн по заказу от Аналитического центра при правительстве РФ.

Сообщается, что в результате исследования должна появиться технология психодиагностики по анализу данных профиля соцсети. Технология поможет бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом, считают в правительстве.

Для анализа профилей в соцсетях будут использовать искусственный интеллект. Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов считает, что такой сбор информации противоречит законодательству по защите персональных данных. Ранее в Росздравнадзоре рассказали о том, как ведомство собирает информацию об антиваксерах в СМИ и соцсетях для Следственного комитета России и прокуратуры.

Информация собирается о лицах, которые активно распространяют дезинформацию о вреде вакцинации от коронавируса — в том числе, среди медицинских работников. Количество поданных заявлений планируется озвучить после анализа информации.

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