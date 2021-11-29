Психику россиян проверят по соцсетям

Власти заказали исследование о возможностях использования искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по социальным сетям. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

ФГБУ "Институт системного программирования им. В. П. Иванникова" 23 ноября объявил тендер стоимостью 36 млн по заказу от Аналитического центра при правительстве РФ.

Сообщается, что в результате исследования должна появиться технология психодиагностики по анализу данных профиля соцсети. Технология поможет бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом, считают в правительстве.

Для анализа профилей в соцсетях будут использовать искусственный интеллект. Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов считает, что такой сбор информации противоречит законодательству по защите персональных данных. Ранее в Росздравнадзоре рассказали о том, как ведомство собирает информацию об антиваксерах в СМИ и соцсетях для Следственного комитета России и прокуратуры.