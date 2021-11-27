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Мясников назвал единственный «реально продлевающий жизнь» продукт

Ювелина Бернст
29 минут назад

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что морская рыба благодаря содержащейся в ней Омеге-3 продлевает жизнь. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Мясников назвал единственный «реально продлевающий жизнь» продукт
Фото: ТАССТАСС

Морская рыба богата витамином В12, йодом и белками. Однако это не самое главное, отметил специалист, так как эти вещества есть и в других продуктах.

«А вот кислоты Омега-3 вы нигде не найдете. <…> Это то, что реально продлевает нашу жизнь», — сказал Мясников.

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, по его словам, улучшают работу мозга, снижают уровень плохого холестерина, риск артрита и депрессии, а также замедляет процесс образования морщин.

Несмотря на это, врач рекомендовал сократить употребление морской рыбы беременным: до двух раз в неделю. Дело в том, что в рыбе могут содержаться ртуть, объяснил Мясников.

Терапевт Юлия Пигарева ранее сообщила, что потребление жирной морской рыбы помогает улучшить жировой обмен и снизить массу тела.

Наука и техника,Александр Мясников,РИА Новости,
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