«Роскосмос» пойдет в «технологический нахлест»

«Но также мы связываем большие надежды с разработкой новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов. Они будут определены в рамках эскизного проектирования по созданию Российской орбитальной служебной станции. То есть эскизное проектирование будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит», — сказал руководитель.