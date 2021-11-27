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«Роскосмос» пойдет в «технологический нахлест»

Lenta.ruиещё 1
34 минуты назад

В космической сфере важно не допускать перерывов в развитии технологий, в связи с чем «Роскосмос» пойдет в некий «технологический нахлест», заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в 17-м выпуске публикуемой на YouTube интернет-передачи «Хроника русского космоса. Линия Генерального».

«Роскосмос» пойдет в «технологический нахлест»
Фото: ReutersReuters

По его словам, в настоящее время «Роскосмос» использует, в частности, эффективные и надежные космические корабли «Прогресс» и «Союз».

«Но также мы связываем большие надежды с разработкой новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов. Они будут определены в рамках эскизного проектирования по созданию Российской орбитальной служебной станции. То есть эскизное проектирование будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит», — сказал руководитель.

В июне 2015 года Рогозин на международном форуме «Технопром-2015» заявил, что придумал новый термин.

«Я придумал термин, и он мне очень нравится: "технологический фитнес", когда промышленность нужно "сушить". И только "подсушенная" промышленность даст рывок», — сказал он.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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