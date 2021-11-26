В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Китай вывел на орбиту ещё один новый спутник

Свободная пресса
16 минут назад

Китай успешно запустил спутник «Гаофэнь-11 03» (Gaofen-11 03) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай).

Китай вывел на орбиту ещё один новый спутник
Фото: ReutersReuters

Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», спутник, запущенный при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б» («Long March-4B»), успешно вышел на заданную орбиту.

Ранее сообщалось, что новый китайский спутник для наблюдения Земли запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Поднебесной.

Спутник Gaofen-3 02 был запущен при помощи ракеты-носителя «Long March-4C» («Чанчжэн-4С») рано утра по пекинскому времени. Он предназначен для мониторинга планеты в целях защиты окружающей среды, для нужд сельского хозяйства.

Кроме того, спутник будет использоваться в области метеорологии и для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий.

Новости о китайской космонавтике, китайской космической программе, военных разработках, инновационных открытиях учёных Поднебесной, экономическом развитии, культуре, истории, экономики и жизни в КНР читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители