Китай вывел на орбиту ещё один новый спутник

Китай успешно запустил спутник «Гаофэнь-11 03» (Gaofen-11 03) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Северный Китай).

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Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», спутник, запущенный при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б» («Long March-4B»), успешно вышел на заданную орбиту.

Ранее сообщалось, что новый китайский спутник для наблюдения Земли запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Поднебесной.

Спутник Gaofen-3 02 был запущен при помощи ракеты-носителя «Long March-4C» («Чанчжэн-4С») рано утра по пекинскому времени. Он предназначен для мониторинга планеты в целях защиты окружающей среды, для нужд сельского хозяйства.

Кроме того, спутник будет использоваться в области метеорологии и для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий.