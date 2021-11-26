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Найдено вероятное объяснение странным сигналам с Венеры

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Исследователи, похоже, обнаружили ещё одно доказательство тому, что Венера может быть вулканически активна. Учёные изучили странные сигналы, исходящие от венерианского вулкана Идунн Монс.

Найдено вероятное объяснение странным сигналам с Венеры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изучать Венеру проблематично — планета имеет очень плотную атмосферу, через которую не видно, что происходит на её поверхности. Поэтому нельзя было сказать достоверно, извергаются ли сейчас там вулканы.

Группа учёных использовала архивные данные старых орбитальных миссий и результаты экспериментальной работы, проведённой на Земле. Они заявили, что Идунн Монс был активен в течение последних нескольких тысяч лет и, вероятно, всё ещё извергается сегодня.

Догадку учёных подтвердят (или опровергнут) миссии, которые будут запущены к Венере в течение следующего десятилетия.

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