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Учёные научились производить нефть из кишечной палочки

Ferra.ru
1 час назад

Учёные научились производить нефть из кишечной палочки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Корейские и американские учёные разработали и протестировали концепцию создания экологичной нефти из глюкозы, перерабатываемой модифицированной кишечной палочкой. Первые эксперименты, по словам учёных, прошли успешно и в дальнейшем могут открыть большие перспективы для химической промышленности.

Исследования проводились на фоне всеобщей тенденции к поиску полной замены нефти, чтобы полностью отказаться от ДВС. Но, как отмечается, не все ископаемые углеводороды идут на топливо. В них нуждаются производства пластиков, смазки, медицинских изделий и т.д. Поэтому нефть всё равно будет нужна, но ископаемая или синтезируемая — это и есть цель исследования.

Учёные модифицировали кишечную палочку белками других бактерий, которые вызывают у человека пародонтит. Модифицированные бактерии без значительного ущерба для собственного метаболизма смогли переработать порядка 8% глюкозы в две жирные кислоты — 3-гидроксиоктановую и 3-гидроксидекановую — мирмикацин. Эти молекулы, в свою очередь, достаточно легко преобразуются в гептен и нонен, — ациклические непредельные углеводороды, или алкены, из которых можно создать полноценную замену нефти в промышленности. Из алкенов при правильно построенных химических процессах уже легко получаются почти все необходимые длинноцепочечные и короткоцепочечные углеводороды. А из них — топливо для ДВС, основанное не на нефти, технические смазки и другие «ГСМ», пластики и т.п.

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