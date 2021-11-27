В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад

Время разбрасывать камни. Особенно такие, которые придумали курсанты Военно-воздушной академии из Воронежа.

В России создали следящий за врагами камень
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под булыжник замаскирован комплекс скрытого наблюдения. Изобретатели испытывают свою разработку в академическом саду камней, на фоне сосен. Хитрый камень на гусеницах крадется по чернозему и замирает как вкопанный. В режиме ожидания он может оставаться почти сутки.

При срабатывании сигнала от датчика движения камень оживает. Камера. Микрофон. Съемки такого фильма могут продолжаться пятнадцать часов. Оператор - километрах в двух. Передает все в штаб.

Три года работы изобретательных курсантов в Военно воздушной академии не прошли напрасно.

«Основная проблема была в том, что создание данной конструкции подразумевает компактное расположение всех модулей на гусеничной платформе. Вторая же особенность данного комплекса, это интегрирование двух языков для работы данного комплекса. Это C# и Python», - отметил курсант Военно-воздушной академии Николай Емец.

Какие шпионские устройства использовали сотрудники КГБ

Научный руководитель курсантов привез идею роботизированного комплекса наблюдения из Сирии. Аналогов такому камню в Вооруженных силах нет. Его разработка велась под руководством Научно технического комитета Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил.

Представить сферу применения камня-шпиона довольно легко. Благодаря своей маскировке и способности менять позицию, он может пригодиться в позиционной войне. Когда все ориентиры вокруг пристреляны снайперами, а противник следит буквально за каждой кочкой, возможность послать следить за обстановкой робота, а не человека, и хорошая маскировка будут тут как нельзя кстати.
Наука и техника,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители