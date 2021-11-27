В России создали следящий за врагами камень

Представить сферу применения камня-шпиона довольно легко. Благодаря своей маскировке и способности менять позицию, он может пригодиться в позиционной войне. Когда все ориентиры вокруг пристреляны снайперами, а противник следит буквально за каждой кочкой, возможность послать следить за обстановкой робота, а не человека, и хорошая маскировка будут тут как нельзя кстати.