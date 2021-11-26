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Веб-версия WhatsApp получила новую эксклюзивную функцию

Ferra.ru
29 минут назад

Некоторое время назад стало известно о новой функции в Android-версии WhatsApp — уведомлениях о реакциях на сообщения. Теперь же своей уникальной возможностью обзавелась и веб-версия мессенджера.

Веб-версия WhatsApp получила эксклюзивную функцию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, пользователи могут создавать собственные стикеры не выходя из WhatsApp — соответствующий инструментарий внедрили непосредственно в сервис. Таким образом компания избавила людей от необходимости скачивать для этих целей сторонние приложения.

Доступ к новой функции можно получить нажав на иконку булавки, где затем будет нужно выбрать пункт «Стикеры». Затем достаточно выбрать желаемое изображение и отправить его.

Не совсем ясно, получат ли мобильные версии WhatsApp схожий функционал. Скорее всего да, так как сложно найти логичное объяснение тому, почему этого не должно произойти.

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