Археологи нашли 1800-летнюю железную маску римского солдата

Фрагмент железной маски римского кавалериста, которую он носил примерно 1800 лет назад, удалось обнаружить при раскопках защитного сооружения на севере Турции, в древнем городе Адрианополисе в Пафлагонии, расположенном на территории современной турецкой провинции Карабюк. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Считается, что Адрианополис, известный также под названиями Кесария и Прозейлеммена, был населен с I века до н.э. до VIII века н.э. Археологи проводят здесь раскопки, начиная с 2003 года, при этом удалось обнаружить 14 построек, включая две бани, две церкви, театр, гробницы, виллу, древнюю площадь и укрепленное здание, в котором собственно и была найдена маска кавалериста. Руководит раскопками Эрсин Челикбаш с кафедры археологии Карабюкского университета.