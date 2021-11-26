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Врачи нашли надежный индикатор риска смерти больного от COVID-19

Газета.Ruиещё 2
26 ноября

Ученые выяснили, что количество вирусной РНК SARS-CoV-2 в крови является индикатором для вычисления риска смерти от коронавируса. Статья об этом опубликована в журнале Science Advances.

Врачи нашли индикатор риска смерти больного от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе нашего исследования мы смогли определить, какие биомаркеры являются предикторами смерти в течение 60 дней после появления симптомов, - говорит Даниэль Кауфманн, автор работы из Монреальского университета. - Благодаря нашим данным мы успешно разработали и проверили статистическую модель, основанную на единственном биомаркере в крови, вирусной РНК".

Выяснилось, что количество вирусной РНК в крови напрямую влияет на смертность, и исходя из него можно составить прогноз более надежный, чем по любому другому маркеру. Более того, если к прогнозу, основанному на количестве РНК, добавить другие маркеры, его точность не увеличится.

Модель была протестирована на двух независимых когортах инфицированных пациентов из Монреаля, заболевших во время первой волны пандемии и второй-третьей соответственно. Не имело значения, в какой больнице лечились пациенты и в какой период пандемии они туда попали: во всех случаях прогностическая модель работала.

Ученые ждут, что эта модель поможет врачам сразу находить пациентов, подверженных наибольшему риску, и сосредотачивать внимание на них.

Наука и техника,Наука,COVID-19,Вторая волна,
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