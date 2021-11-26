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Российский космический корабль затопили в Тихом океане

Lenta.ruиещё 4
35 минут назад

Российский космический корабль «Прогресс МС-17» успешно свели с орбиты и затопили. Об этом сообщили в Twitter госкорпорации «Роскосмос».

Российский космический корабль затопили в Тихом океане
Фото: ТАССТАСС

«Грузовой корабль “Прогресс МС-17”, отстыковавшийся сегодня днем от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана» — говорится в сообщении.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что отстыковка корабля «Прогресс МС-17» от Международной космической станции (МКС) запланирована на 25 ноября 14:18 мск. 26 ноября корабль-модуль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» пристыкуют к МКС.

В воскресенье в госкорпорации сообщили о подготовке к запуску ракеты-носителя «Союз 2.1б», которая вывела на орбиту «Прогресс М-УМ» и «Причал».

В октябре стало известно о подготовке рекордного полета «Прогресса». Корабль «Прогресс МС-19», который запустят в феврале 2022 года, пробудет в составе МКС до 370 суток.

Наука и техника,Роскосмос,
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